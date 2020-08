Stand: 28.08.2020 09:42 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Profi-Sportvereine in MV wollen mehr Zuschauer

Nachdem der Corona-Gipfel am Donnerstag bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ergeben hat, dass Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis Jahresende verboten bleiben, hoffen die Profi-Sportvereine in Mecklenburg-Vorpommern auf eine Ausnahme. Für kleinere Sportveranstaltungen gibt es bereits Regelungen. Mit Anmeldung und Hygiene-Konzept sind 200 Personen in der Halle und 500 an der frischen Luft zugelassen. Die großen Vereine im Land hoffen aber auf mehr Zuschauer.

Gesprächsbedarf mit Top-Vereinen in MV

Das betrifft vor allem den FC Hansa Rostock, den Schweriner SC und die Rostock Seawolves - sowie die drei Drittliga-Handballvereine HC Empor Rostock, Stralsunder HV und Mecklenburger Stiere Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, dass die Chefs der Staatskanzleien bis Ende Oktober Vorschläge vorlegen sollen, wie bundesweite Sportveranstaltungen im Bereich von Großveranstaltungen abzulaufen haben. "Im Profisport wollen wir bei unseren Vereinen wie den Fußballern des FC Hansa, mit den Vollerballerinnen in Schwerin und bei den Basketballern in Rostock darüber sprechen, ob zukünftig auch wieder Profisport mit mehr 1.000 Zuschauern möglich ist", so Schwesig.

Bisher nur 1.000 Zuschauer bei Drittliga-Spielen

Der FC Hansa hat ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet und hofft etwa 50 Prozent des Ostseestadions füllen zu dürfen. Stand jetzt wären nur 1.000 Personen bei den Drittliga-Spielen zugelassen. Von der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag erhoffen sich die Rostocker daher eine Aufstockung der Zuschauerzahlen. Auch ein Konzept der Seawolves fand beim Gesundheitsamt Rostock bereits Zustimmung, sodass aktuell 500 Personen zum Saisonstart Mitte Oktober in die Stadthalle dürften. Die Vereine hoffen nun, dass bei weiter niedrigen Infektionszahlen bald weitere Zuschauer zugelassen werden.

