Corona: Priester in Vorpommern positiv getestet

In der katholischen Großgemeinde St. Bernhard in Vorpommern ist einer der Priester positiv auf Covid-19 getestet worden. Christen, die am vergangenen Pfingstwochenende Gottesdienste der Gemeinde besucht haben, sollen sich bei den zuständigen Gesundheitsämtern melden. Das teilten die Kirchengemeinde und das Landesamt für Gesundheit und Soziales mit. Die katholische Gemeinde St. Bernhard umfasst Rügen, Stralsund und Demmin.

Eine weitere Infektion festgestellt

Die Gesundheitsämter der betroffenen drei Landkreise hätten alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, hieß es aus dem Schweriner Gesundheitsministerium. Sie seien dabei, die Kontaktpersonen des Priesters zu ermitteln und sie zu informieren. Für enge Kontaktpersonen wurden sofort Quarantäne-Maßnahmen verhängt. Bekannt sei bisher eine weitere Infektion aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Um eine weitere Ausbreitung frühzeitig einzudämmen, laufen umfangreiche Tests bei den ermittelten Kontaktpersonen. Die Labor-Ergebnisse von etwa 130 Abstrichen werden am Freitagabend erwartet. Die Kirchengemeinde hat sämtliche Gottesdienste zunächst bis einschließlich 12. Juni abgesagt.

