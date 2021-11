Stand: 01.11.2021 07:21 Uhr Corona: Positiv Getestete in Schwerin sollen Kontaktpersonen informieren

Die Stadt Schwerin ändert ab heute ihr Kontaktmanagement bei Corona-Infektionen. In der Regel sollen nun positiv Getestete selbst ihre engen Kontaktpersonen informieren. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss dann in Quarantäne. Das Gesundheitsamt übernimmt die Kontaktnachverfolgung nach Angaben der Stadt in der Regel nur noch bei Infektionsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen. | 01.11.2021 07:20