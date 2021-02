Corona: Polen lockert den Teil-Lockdown Stand: 01.02.2021 13:36 Uhr Seit heute (1. Februar) dürfen in Polen wieder Galerien, Museen sowie Einkaufszentren für den Publikumsverkehr öffnen. Dem Einkaufstourismus zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Polen dürfte das dennoch keinen großen Schwung verleihen.

Die polnische Regierung wagt einen ersten, vorsichtigen Schritt aus dem Teil-Lockdown. Geschäfte in Einkaufszentren, Museen und Kunstgalerien sind wieder geöffnet. Verlängert wurde dagegen der Lockdown für Restaurants, Hotels und Sportanlagen, er gilt vorerst bis zum 14. Februar. Trotz der Lockerungen ist ein normaler grenzübergreifender Einkaufstourismus aus Mecklenburg-Vorpommern ins Nachbarland noch nicht wieder möglich. Denn die Corona-Landesverordnung sieht vor, dass theoretisch mit wenigen Ausnahmen jeder, der seinen Fuß auf polnischen Boden setzt, anschließend sofort in Quarantäne muss.

Gastronomie bleibt großteils geschlossen

Restaurants, Diskotheken, Nachtclubs und Skilifte bleiben in Polen bis auf Weiteres geschlossen. So steht auf der Internetseite der polnischen Regierung. Ausgenommen davon sind etwa Apotheken und Tankstellen. Die dürfen aber nur mit Schutzhandschuhen und Maske betreten werden dürfen. Der Distanzunterricht für Schüler ab der 4. Klasse wird fortgesetzt.

Weiter eingeschränkter Zugverkehr nach Nordwest-Polen

Auch im Freien muss in ganz Polen grundsätzlich ein Mund und Nasenschutz getragen werden. Der Zugverkehr auf der Strecke Lübeck-Bützow-Stettin bleibt weiter stark eingeschränkt. Die meisten Züge fahren nur bis Pasewalk oder Löcknitz.

Widerstand gegen Lockdown regt sich

Gegen die Lockdwon-Regelungen in Polen wächst unterdessen der Widerstand im Land. Der Polnische Fitnessverband kündigte in der vergangenen Woche an, dass 1.600 Fitnessstudios zum 1. Februar wieder öffnen wollen - trotz der Lockdown-Bestimmungen. Am Wochenende musste die Polizei zudem in mehreren Städten Nachtclubs schließen, die entgegen aller Bestimmungen geöffnet hatten.

