Corona: Pilotprojekt mit PCR-Pool-Tests am Carolinum Stand: 26.08.2021 06:18 Uhr Das Carolinum in Neustrelitz ist erneut Vorreiter in Sachen Corona-Tests: Erstmals an einer Schule im Land werden dort Pool-PCR-Tests durchgeführt.

Am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum startet heute ein Pilotprojekt mit PCR-Pool-Tests. Diese Art von Corona-Tests gibt es an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht.

Bis zu 15 Proben werden gemeinsam getestet

PCR-Pool-Tests gelten als besonders effektive Art der Testung von großen Gruppen. Einzelproben von bis zu 15 Personen werden dabei zu einer gemeinsamen zusammengeführt und untersucht. Das spart Zeit und Geld. Zugleich sind PCR-Pool-Tests verlässlicher als die üblicherweise an Schulen eingesetzten Antigen-Schnelltests.

Bei Erfolg auch Pool-Tests an anderen Schulen

Das Neustrelitzer Gymnasium war bereits zu Beginn der Pandemie ein Vorreiter in Sachen Corona-Tests. Seit April 2020 können sich Schüler und Schülerinnen freiwillig untersuchen lassen. 16.300 Einzeltests habe es seither gegeben, sagt Schulleiter Henry Tesch. Sollten sich die PCR-Pool-Tests am Carolinum bewähren, könnten sie zukünftig auch an anderen Schulen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eingesetzt werden.

