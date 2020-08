Stand: 11.08.2020 06:16 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Parchimer Martinimarkt fällt aus

Der für Anfang November geplante Martinimarkt in Parchim findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das haben die Parchimer Stadtvertreter am Montagabend auf einer Sondersitzung beschlossen. In den vergangenen Jahren haben jeweils rund 70.000 Menschen das Volksfest besucht.

Verwaltung: Gesundheit an erster Stelle

Lange wurde diskutiert, einige Stadtvertreter wollten das Thema sogar vertagen, doch dann fiel die Entscheidung: Den traditionellen Martinimarkt wird es in diesem Jahr nicht geben. Damit folgten die Stadtvertreter dem Antrag der Verwaltung. Diese hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie gegen das Volksfest ausgesprochen. Die Gesundheit aller würde an erster Stelle stehen, man könne einen reibungslosen Ablauf des Festes nicht garantieren, hieß es im Antrag.

Mögliche Alternativen sollen geprüft werden

Doch eine Aufgabe haben die Stadtvertreter dem Bürgermeister noch mit auf den Weg gegeben: Gemeinsam mit Schaustellern und dem Landkreis soll er mögliche Alternativen zum Martinimarkt prüfen. Ob der Parchimer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfindet ist noch unklar. Aufgrund der gegenwärtig wieder steigenden Infektionszahlen sei es schwierig, eine Tendenz abzugeben, so ein Sprecher. Auch in Schwerin und Wismar ist zu den jeweiligen Weihnachtsmärkten noch keine Entscheidung gefallen.

Rostock plant Weihnachtsmarkt mit Hygienekonzept

Der Rostocker Weihnachtsmarkt soll trotz Corona auch in diesem Jahr öffnen. Zur Zeit werde an einem Sicherheits- und Hygienekonzept gearbeitet, hieß es in der Stadtverwaltung. Demnach sollen Stände und Buden weiter auseinandergestellt werden. Gegebenenfalls wird das Gelände vergrößert. Zudem gibt es Pläne bestimmte Zonen zu beschränken und nur eine gewisse Besucherzahl hineinzulassen.

