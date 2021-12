Corona-Pandemie belastet Feiertagsgeschäft der Hotels Stand: 22.12.2021 07:46 Uhr Vor allem die verschärften Corona-Regelungen, die in den vergangenen Tagen beschlossen wurden, haben zu weiteren Stornierungen in der Hotelbranche geführt.

Viele Gäste haben in den vergangenen Wochen ihre Reisen und Übernachtungen im Land storniert, da die Einschränkungen für Urlauber besonders in Hotels einfach zu viele seien. Die Nachfrage nach Ferienwohnungen ist hingegen kaum gesunken, so Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in MV.

Hotels teilweise nur zur Hälfte ausgebucht

Einige Hotels seien nur zu 50 Prozent ausgebucht, manche sogar weniger, so Schwarz weiter. Vor allem in den letzten Tagen habe es nochmal viele Stornierungen gegeben. Besonders Veranstalter von Busreisen hätten ihre Reisen abgesagt. Somit würden den Hotels Gäste fehlen, von denen sie abhängig seien und für die sie auch längst Ware bestellt hätten. Ein weiterer Grund für Stornierungen ist nach Angaben von Schwarz das stark eingeschränkte Freizeitangebot in den Hotels und in der Umgebung. Die Ferienwohnungen im Land sind hingegen weiterhin gefragt. Vielleicht auch, weil die Gäste sich dort nicht alle drei Tage testen lassen müssen.

