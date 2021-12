Corona: Omikron-Variante erstmals in MV nachgewiesen Stand: 17.12.2021 19:41 Uhr Die Omikron-Variante des Corona-Virus ist erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigt.

Die als hochansteckend geltende Omikron-Variante des Corona-Virus ist erstmals auch in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, haben sich in der Region Rostock zwei erwachsene Menschen aus einem Haushalt damit infiziert. Beide seien gegen Corona geimpft gewesen. Die Kontaktkette sei derzeit unklar, die beiden Betroffenen seien nicht von einer Reise zurückgekommen, als sie sich am vergangenen Dienstag im Abstrichzentrum der Uni-Medizin Rostock vorstellten. Dort sei ein PCR-Test durchgeführt worden.

Betroffene in strenger Quarantäne

Da die beiden Betroffenen kaum Symptome aufwiesen, wurden sie den Angaben zufolge nicht stationär im Krankenhaus aufgenommen. Sie befinden sich in strenger häuslicher Quarantäne. Wie der Chefhygieniker der Greifswalder Uni-Medizin, Nils-Olaf Hübner, zunächst der "Ostsee-Zeitung" sagte, sei es erwartbar gewesen, dass die Omikron-Variante den Nordosten erreichen würde. Da sie eine bestehende Immunität teilweise umgehen könne, seien die Booster-Impfungen nun besonders wichtig, so Hübner gegenüber der Zeitung.

