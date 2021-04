Stand: 21.04.2020 18:30 Uhr Corona: Ohne Maske drohen 25 Euro Bußgeld in MV

Verstöße gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Taxis in Mecklenburg-Vorpommern können mit einem Bußgeld in Höhe von 25 Euro geahndet werden. Das sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin. Zudem können Fahrgäste ohne Mund- und Nasenschutz von der Mitfahrt ausgeschlossen werden.

Keine Maskenpflicht für Kinder und Behinderte

Die Maskenpflicht gilt ab kommenden Montag (27. April). Die Landesregierung hatte die Maskenpflicht am Freitag im Zuge anderer Maßnahmen bekannt gegeben. Ausgenommen von der Regelung bleiben Kinder bis sechs Jahre und Menschen mit Behinderung. Verlangt werde eine Stoffmaske, alternativ könne auch ein Tuch als Schutz getragen werden, hieß es.

Schulbusfahrer sollen Masken an Schüler verkaufen können

Wie Schwesig weiter sagte, sollen Fahrer von Schulbussen mit einem Vorrat an Masken ausgestattet werden, um Schülern ohne entsprechenden Schutz ein Exemplar verkaufen zu können. "Wir wollen keinen Schüler an der Haltestelle stehen lassen", so die Ministerpräsidentin.

Keine Maskenpflicht beim Einkauf in MV

Für Einkäufe in Geschäften des Einzelhandels gelte hingegen weiterhin die dringende Empfehlung, eine sogenannte Alltagsmaske zu tragen, nicht aber eine Pflicht. Schwesig begründete das Absehen von einer Pflicht damit, dass Mecklenburg-Vorpommern bei den Infektionszahlen besser als andere Bundesländer dastehe.

Eine Maskenpflicht beim Einkauf ließe sich deshalb juristisch nicht so gut begründen - anders als in Bus und Straßenbahn, wo der Mindestabstand von zwei Metern nicht immer eingehalten werden könne. Schwesig sagte aber auch, wenn die Maskenpflicht beim Einkaufen bundesweit komme, sei Mecklenburg-Vorpommern selbstverständlich dabei.

Linksfraktion: Maskenpflicht sofort

Die Linksfraktion kritisierte, es sei sinnfrei bis Montag zu warten, die Menschen aber schon seit Montag wieder in die Geschäfte und Läden zu lassen. Eine Maskenpflicht in Bus und Straßenbahnen müsse sofort umgesetzt werden.



