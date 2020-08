Stand: 13.08.2020 10:08 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Nordex schreibt höhere Verluste

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex ist wegen der Corona-Krise tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Rostock am Donnerstag in seinem Halbjahresbericht mitgeteilt. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ergab sich im ersten Halbjahr ein Verlust von fast 71 Millionen Euro - im Vorjahreszeitraum konnte das Unternehmen noch ein Plus von rund 17 Millionen Euro erzielen. Die Pandemie habe die Betriebsabläufe im zweiten Quartal deutlich beeinträchtigt, sagte Konzernchef José Luis Blanco laut Mitteilung in Hamburg.

Windkraftunternehmen Nordex bekommt Corona-Hilfen Nordmagazin - 30.07.2020 19:30 Uhr Wegen der Corona-Krise kommt es beim Windkraftunternehmen Nordex zu Engpässen. Bund und Länder bürgen gemeinsam, damit das Unternehmen Kredite in Höhe von 350 Millionen Euro bekommt.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Umsatz auf zwei Milliarden Euro verdoppelt

Wegen des absehbar höheren Verlustes hatte das Land Ende Juli grünes Licht für millionenschwere Bürgschaften gegeben, um die Arbeitsplätze der rund 1.600 Mitarbeiter in Rostock zu sichern. Den Umsatz konnte das Unternehmen allerdings auf gut zwei Milliarden Euro verdoppeln. Bereits im Juli hatte Nordex mitgeteilt, dass der Auftragseingang wegen der Corona-Krise eingebrochen sei. Die Prognose hatte der Konzern bereits vorher ausgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.08.2020 | 10:00 Uhr