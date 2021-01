Corona: Neuer Impfstoff wird an Impfzentren verteilt Stand: 08.01.2021 11:59 Uhr Die neue Lieferung des Biontech-Impfstoffs soll an die Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern verteilt werden. Zunächst werden die über 80-Jährigen in alphabetischer Reihenfolge eingeladen.

Mecklenburg-Vorpommern soll heute eine weitere Lieferung des Corona-Impfstoffs von Biontech-Pfizer bekommen. 15.000 Impfdosen werden erwartet. Bislang waren vor allem mobile Impfteams unterwegs, nun wird der Impfstoff an die Impfzentren im Land verteilt. Diese nehmen nach und nach den Betrieb auf.

MV bei Impfungen bundesweit führend

In Schwerin sind bereits die ersten ambulanten Pflegekräfte geimpft worden. Montag werden die Impfungen dort fortgesetzt. In Mecklenburg-Vorpommern sind laut RKI bis Donnerstagmittag mehr als 21.000 Menschen geimpft worden - im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten in ganz Deutschland.

Impfzentren im Landkreis Vorpommern-Rügen öffnen am Dienstag

Im Kreis Vorpommern-Rügen sind aktuell 20 Pflegeheime von den mobilen Impfteams besucht worden. Bis Ende kommender Woche sollen alle 33 Pflegeeinrichtungen versorgt sein, sagte eine Kreissprecherin. Am kommenden Dienstag um 7 Uhr öffnet zudem das stationäre Impfzentrum in Stralsund. Dort können sich vorerst Menschen über 80 Jahre gegen Corona impfen lassen, die per Brief einen Termin erhalten haben. Der Kreis Vorpommern-Rügen erwartet am Montag eine neue Impfstoff-Lieferung.

Impfteams besuchen 23 Pflegeheime in Vorpommern-Greifswald

Im Kreis Vorpommern-Greifswald haben die Impfteams bereits 23 Pflegeheime aufgesucht. Auch die Impfzentren in Pasewalk und Greifswald sollen aller Voraussicht nach am kommenden Dienstag öffnen. Über die drei Impfzentren in Vorpommern sollen künftig auch die Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen mit Impfstoff versorgt werden.

Menschen über 80 werden angeschrieben

Am Donnerstag sind auch die ersten Briefe an 2.500 Menschen über 80 Jahre herausgegangen, die nun einen Impftermin vereinbaren können. Eingeladen wird in alphabetischer Reihenfolge. Heute sollen weitere 2.500 Briefe verschickt werden. Laut ARD Deutschlandtrend steigt die Impfbereitschaft in Deutschland. 54 Prozent der Befragten wollen sich auf jeden Fall gegen das Coronavirus impfen lassen, 21 Prozent wahrscheinlich.

