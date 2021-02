Corona: Mobile Test-Teams nehmen Arbeit in Altenheimen in MV auf Stand: 01.02.2021 14:59 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die ersten mobilen Test-Teams in Alten- und Pflegeheimen ihre Arbeit aufgenommen. In 42 Einrichtungen im Nordosten gibt es derzeit aktive Infektionsgeschehen.

Um Alten- und Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Pandemie zu unterstützen, sind am Montag die ersten neun mobilen Test-Teams gestartet. Sie sollen bei den Testungen in den Heimen mit PoC-Antigen-Tests helfen, wie das Sozialministerium mitteilte. Demnach sollen in der kommenden Woche 18 solcher Teams zur Verfügung stehen, bis Ende Februar dann 30 Teams. "Mit den mobilen Teams erhalten die durch Corona stark belasteten Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe gezielte Hilfe bei den notwendigen engmaschigen Testungen vor Ort", so Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Johanniter-Unfallhilfe koordiniert

Mecklenburg-Vorpommern sei das erste Bundesland mit einem solchen Angebot, so die Ministerin weiter. Die Test-Teams werden von Mitarbeitern verschiedener Hilfsorganisationen und weiterer Einrichtungen gebildet. Die Koordinierung übernimmt die Johanniter-Unfallhilfe (JUH). Die Räume und die Materialien werden von den Einrichtungen gestellt. Die Kosten der Koordinierungsstelle werden vom Land übernommen.

Hoffnung auf Entlastung in den Altenheimen

Mit dem Angebot erhoffe sie sich eine stärkere Entlastung der Mitarbeiter in diesem Bereich, sagte Henrike Regenstein, Vorstand im Diakonischen Werk MV. "Damit können sie ihre noch vorhandene Energie ganz auf die Pflege und Betreuung der Menschen fokussieren, die ihnen anvertraut sind, und deren Schutz und Gesundheit uns besonders am Herzen liegen."

Mehr als 1.500 Infizierte in den Einrichtungen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Sozialministerium 256 vollstationäre Altenpflegeeinrichtungen und gut 200 Tagespflegen. Zurzeit gibt es in 42 Einrichtungen aktive Corona-Infektionensgeschehen mit mehr als 1.500 betroffenen Bewohnern und Mitarbeitern. Mehr als jede dritte Corona-Infektion im Bundesland steht im Zusammenhang mit Alten- und Pflegeeinrichtungen.

