Corona: Mehrere Ausbrüche im Kreis Ludwigslust-Parchim Stand: 27.10.2020 18:24 Uhr Von Montag bis Dienstag sind allein im Kreis Ludwigslust-Parchim 51 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Größere Ausbrüche gab es im Fahrzeugwerk Brüggen und dem Fleischverarbeiter Danish Crown.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen sprunghaft angestiegen. Bis Dienstagnachmittag wurden dort 51 neue Fälle registriert. Insgesamt gibt es im Kreis laut dem zuständigen Gesundheitsamt 125 aktive Fälle, vier Menschen werden in Krankenhäusern behandelt, 121 befinden sich in häuslicher Quarantäne. "Wir sehen, dass sich das Virus immer mehr in der Fläche unseres Landkreises ausbreitet und wir nicht mehr, wie bisher, von gut eingrenzbaren, für unserer Gesundheitsamt gut nachverfolgbaren größeren Einzelereignissen ausgehen können", teilte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Dienstagabend mit. Er appellierte an die Bevölkerung, die Situation ernst zu nehmen und die Schutzmaßnahmen zu befolgen.

Corona-Ampel springt auf "orange" - neue Einschränkungen

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg über die 35er-Marke auf 38,7. Damit werden nach Angaben des Kreises neben den bereits verfügten Regelungen - maximal 25 Teilnehmer bei Familienfeiern in Gaststätten und 15 im privaten Raum sowie Maskenpflicht auf Märkten aller Art und im öffentlichen Raum mit vielen Menschen - weitere Einschränkungen hinzukommen. Der Landkreis nennt eine Sperrstunde für Gaststätten ab 1 Uhr und eine Reduzierung von Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen.

Ausbruch bei Danish Crown in Boizenburg

Allein 21 der neuen Fälle stammen aus einem Infektionsgeschehen bei dem Fleischverarbeiter Danish Crown in Boizenburg. Das Unternehmen hatte die Infektionen selbst bei Testungen festgestellt. Sieben weitere Fälle stehen in Zusammenhang mit Corona-Infektionen bei der Firma Brüggen in Lübtheen. Außerdem hat sich den Angaben zufolge in einer Grundschule und einer Kita in Dömitz sowie in der Schule an der Bleiche in Ludwigslust jeweils ein Kind mit dem Coronavirus angesteckt. Weitere Einzelfälle registrierte das Gesundheitsamt über dem gesamten Landkreis verteilt.

65 Schüler ab Montag wieder in der Schule

65 Schüler und zwei Mitarbeiter der Edith-Stein-Schule in Ludwigslust, die sich zurzeit wegen eines Corona-Falls in der Schule in Quarantäne befinden, können am kommenden Montag wieder am Schulbetrieb teilnehmen. Auch der zweite Testdurchgang fiel bei allen Betroffenen negativ aus, wie es hieß.

