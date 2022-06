Stand: 21.06.2022 13:59 Uhr Corona: MV verlängert Maskenpflicht um vier Wochen

Wer in Mecklenburg-Vorpommern mit Bus oder Bahn fährt, muss weiterhin Maske tragen. Die Landesregierung hat ihre Corona-Landesverordnung bei ihrer auswärtigen Sitzung am Dienstag in Berlin bis zum 23. Juli verlängert. Das hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Anschluss mitgeteilt. Die Maskenpflicht gilt ebenso für vier weitere Wochen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. | 21.06.2022 13:58