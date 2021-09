Corona: MV startet mit Auffrischungs-Impfungen Stand: 07.09.2021 15:02 Uhr Wer älter als 80 Jahre ist, kann in Mecklenburg-Vorpommern ab sofort eine zusätzliche Corona-Impfung bekommen. Das kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) an.

Mecklenburg-Vorpommern hat mit Auffrischungs-Impfungen gegen den Corona-Virus für Menschen im Alter über 80 Jahren begonnen. Das teilte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag mit. Demnach geht es dabei um bis zu 130.000 Menschen. Voraussetzung für die zusätzliche Impfung ist, dass die letzte Impfung mindestens ein halbes Jahr zurückliegt. Mobile Impfteams und Hausärzte sollen die Patienten vor allem in den Alten- und Pflegeheimen und in den Wohngruppen impfen, sagte Glawe. Die ersten Teams seien seit Montag unterwegs, sagte Glawe. Nach und nach sollen dann alle Menschen im Alter über 60 Jahren eine Auffrischungs-Impfung bekommen. Weiterhin will die Landesregierung den Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine zusätzliche Impfung anbieten. Das Land setzt bei all diesen Impfungen vor allem auf den Impfstoff von Biontech/Pfizer.

77 Teststationen bleiben

Glawe wie auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appellierten erneut an die Menschen, sich impfen zu lassen. Die Impfung sei ein guter Schutz gegen eine mögliche vierte Cororna-Infektionswelle im Herbst und Winter. Geimpfte hätten einen deutlich schwächeren Krankheitsverlauf als Ungeimpfte. Am kommenden Freitag werde es an verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern erneut Möglichkeiten geben, sich spontan impfen zu lassen. Glawe kündigte an, dass bis zum Jahresende ein Netz von 77 Corona-Test-Stellen aufrecht erhalten bleibe. Gerade Ungeimpfte müssten damit rechnen, sich häufiger testen lassen zu müssen, wenn sie zum Beispiel an Veranstaltungen teilnehmen wollen, so Glawe

