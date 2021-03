Corona: MV-Gipfel berät Strategie gegen die dritte Welle Stand: 26.03.2021 19:53 Uhr Nach den Bund-Länder-Beratungen in dieser Woche und dem Landtag am Donnerstag will heute der MV-Gipfel die weiteren Schritte in der Corona-Krise beschließen. Am Nachmittag begann die Videokonferenz. Sofern es erste Statements vor Mitternacht gibt, überträgt NDR.de hier live.

Zugeschaltet sind Vertreter von Kommunen, Sozialverbänden und der Wirtschaft - insgesamt sind um die 70 Teilnehmer dabei. Es wird darum gehen, wie die dritte Welle gebrochen werden kann. Eine große Rolle spielt dabei die Eindämmung der britischen Mutation, die mutmaßlich deutlich ansteckender, gefährlicher und tödlicher ist als das Ursprungsvirus. Aber auch Hilfen für die Branchen, die unter dem Lockdown besonders leiden, werden ein Thema sein. Vor allem die Rufe aus der Tourismuswirtschaft waren zuletzt deutlich lauter geworden - gerade angesichts des am Donnerstag beschlossenen 44-Millionen-Euro-Kredits für die MV-Werften.

Keine Lockerungen bis Ostern

Die Inzidenzen steigen. Der Landkreis-Ludwigslust Parchim etwa ist mit einer Inzidenz von über 150 Hochrisikogebiet. Um die 80 Prozent aller Fälle seien dort auf die britische Mutante zurückzuführen, hieß es von Landrat Stefan Sternberg (SPD). Deshalb sind bis Ostern erst einmal alle Lockerungen vom Tisch. Hotels, Restaurants oder Cafés bleiben geschlossen. Selbst Landesprimus Rostock droht in absehbarer Zeit, die 50er-Inzidenz-Schwelle zu überschreiten. Mediziner warnen vor einer Überlastung des Gesundheitswesens. Auch Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) sprach sich gegen eine Aufweichung der bestehenden Regelungen der Corona-Ampel und weitere Öffnungen aus. "Wir sollten uns an die vereinbarten Regeln halten und dürfen sie nicht immer wieder ändern, um bestimmte Interessen zu bedienen", so Badenschier. Die Strategie, Öffnungsschritte mit unsystematischen Bürger-Schnelltests zu ermöglichen sei "hochgefährlich und eindeutig der falsche Weg". Der Chef der DGB-Nord, Ingo Schlüter, sprach sich ebenfalls gegen Lockerungen aus.

Nach Ostern: Öffnungen in Modellregionen?

Nach Ostern müsse mehr Experimentierfreude her, hatte CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller am Donnerstag im Landtag gefordert. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zieht Modellprojekte in bestimmten Regionen mit niedrigen Fallzahlen in Betracht - beispielsweise in Rostock. Denkbar wäre, dass dort die Außengastronomie öffnen darf. Dabei setzt die Regierungschefin vor allem auf Schnelltests, aber auch auf mehr Impfungen. Derzeit allerdings steht MV im Bundesvergleich auf dem vorletzten Platz der Impfstatistik.

Forderung: Ganz MV als Modellregion für Öffnungen

Auch die drei Industrie- und Handelskammern im Land fordern klare Konzepte und Öffnungsstrategien nach dem Osterwochenende. Unter anderem wollen die Kammern, dass ganz Mecklenburg-Vorpommern zur Modellregion wird. Vorbild soll die Stadt Rostock sein, wo zum Beispiel das Volkstheater wieder mit Teststrategie öffnet. Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie sollen davon profitieren. Wenn das Saarland das könne, dann könne Mecklenburg-Vorpommern das erst recht, sagte der Präsident der Rostocker IHK, Klaus-Jürgen Strupp. Für einreisende Touristen brachte er große Testzentren auf Autobahnparkplätzen ins Spiel. Die Ministerpräsidentin hätte ihnen einen MV-Sonderweg in Aussicht gestellt, den würden sie nun einfordern, bekräftigten die drei Kammer-Präsidenten, die sich in Schwerin vor dem MV-Gipfel getroffen haben.

Abgeschwächte Notbremse? Bald Ausgangssperre in Ludwigslust-Patrchim?

Die sogenannte Notbremse bei den Corona-Bestimmungen könnte in Mecklenburg-Vorpommern offenbar abgeschwächt werden. Trotz steigender Infektionszahlen sollen die Maßnahmen nicht so verschärft werden, wie das Bund und Länder noch Anfang des Monats beschlossen hatten. Die Kernaussage lautet offenbar: Auch wenn die Corona-Zahlen landesweit wieder über einem Inzidenzwert von 100 liegen, die Anfang März beschlossenen Lockerungen wie Einkauf nach Termin sollen nicht automatisch zurückgenommen werden. So sieht es der Entwurf für Teile der neuen Corona-Landesverordnung vor. Vieles soll weiter möglich bleiben - allerdings nur, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt wird. Auch regional sollen die Spielräume größer werden. Es zeichnet sich aber ab, dass in Kreisen mit einer Inzidenz von mehr als 150 - wie etwa in Ludwigslust-Parchim eine nächtliche Ausgangsbeschränkung verhängt wird.

Es wird heute mit langen Verhandlungen gerechnet, der Auftakt hatte sich immer wieder verzögert.

