Corona: Lüften und Fiebermessen an Schulen in MV Stand: 30.09.2020 17:02 Uhr Regelmäßiges Lüften alle 20 Minuten, Auskunft über Urlaubszielorte und ein Pilotprojekt zum Fiebermessen: Mecklenburg-Vorpommern verschärft nach den Oktoberferien die Hygieneregeln an Schulen.

In den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns werden die Corona-bedingten Hygieneregeln nach den Oktoberferien (5. bis 10. Oktober) noch einmal verschärft. So sollen die Klassenzimmer regelmäßig in kurzen Intervallen auch während des Unterrichts gelüftet werden - und zwar soll im 20-Minuten-Abstand jeweils drei bis fünf Minuten lang stoßgelüftet werden, so Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin. "Lüften ist wichtig. Ein Unterrichtsraum, der nicht gelüftet werden kann, darf nicht benutzt werden", so die Ministerin. Während des Lüftens sollen die Schüler im Raum bleiben. In den Pausen, wenn die Schüler nicht mehr auf ihren Plätzen sind, soll quergelüftet werden - also mit Durchzug bei geöffneter Tür.

Eltern müssen Auskunft über Urlaubsorte geben

Zudem bekommen Eltern in diesen Tagen Zettel mit nach Hause, auf denen sie über Urlaubsorte in den Ferien sowie ob sie derzeit gesund sind, Auskunft geben sollen. Diese Formulare müssen laut Martin am ersten Schultag nach den Herbstferien unbedingt ausgefüllt und unterschrieben zur Schule mitgebracht werden. Wer ohne Zettel erscheine, dürfe nicht in die Schule. Wie es weiter hieß, wird dies in vielen Schulen schon am Eingang oder in bestimmten Räumen geprüft - noch vor dem Unterrichtsbeginn.

Kinder mit Krankheitssymptomen sollen zu Hause bleiben

Dabei gehe es darum, Reiserückkehrer aus Risikogebieten gar nicht erst in die Schulen zu lassen, so Martin. Die Ministerin appellierte noch einmal eindringlich an alle, Reisen in solche Gebiete gar nicht erst anzutreten. Weil täglich aber auch neue Regionen zum Risikogebiet werden können, gelte in jedem Fall eine automatische Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten. Das Gleiche gilt demnach auch für Kinder mit Krankheitssymptomen: Wer Fieber hat, soll unbedingt zu Hause bleiben.

Pilotprojekt zur Fiebermessung startet an einigen Schulen

Mecklenburg-Vorpommern wolle deshalb nach den Ferien auch ein Pilotprojekt zur Fiebermessung an ausgewählten Schulen starten, so Martin weiter. Dabei gebe es einmal ein an der Wand hängendes Messgerät, an dem die Kinder nur vorbeigehen müssen. "Das andere Gerät, das wir testen sind Fieberthermometer, die kontaktlos funktionieren." Je eine Schule pro Landkreis und in den Städten Schwerin und Rostock wird für dieses Projekt ausgewählt, um zu sehen, ob Fieber wirklich ein Indikator wäre, Infektionen zu erkennen, bevor sich andere in der Schule anstecken können. Die ersten Schulen haben sich schon angemeldet. Martin wies darauf hin, dass diese Fiebermessung freiwillig sei.

Bislang zwölf Schulen in MV von Infektionsfällen betroffen

Zudem bilanzierte Martin den bisherigen Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen an den Schulen im Land. So habe ein Großteil der Schüler trotz der Corona-Pandemie regulär zur Schule gehen können. Derzeit seien 54 Schüler in Quarantäne, so Martin. Das ist laut Ministerium ein Anteil von rund 0,03 Prozent an der Gesamtschülerzahl im Land. Nach den Sommerferien waren demnach bislang zwölf Schulen von Corona-Infektionsfällen betroffen. An insgesamt 30 Schulen habe es Quarantäne-Maßnahmen gegeben. Rund 1.500 Schüler und etwa 210 Lehrer waren in Quarantäne.

