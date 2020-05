Stand: 16.05.2020 06:31 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona-Lockerungen in MV: Landesregierung berät

Die rot-schwarze Landesregierung berät heute mit den Spitzen der Kommunen, der Sozialverbände, der Wirtschaft und den Gewerkschaften über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Es wird mit weiteren Lockerungen der Anti-Pandemie-Maßnahmen gerechnet. Die große Runde erwartet den Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Prof. Dr. Lothar H. Wieler. Der Chef-Virologie des Bundes wird dem Land ein gutes Zeugnis ausstellen: Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die niedrigsten Infektionszahlen - und das seit Beginn der Pandemie.

Lockerungen möglicherweise früher als erwartet

Deshalb sehen immer mehr Verbände Raum für weitere Lockerungen. Der sogenannte MV-Plan, in dem die Öffnung aller Beschränkungen zeitlich festgelegt ist, müsse angepasst werden: Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat bereits angekündigt, das Fitness-Studios am 25. Mai öffnen können, drei Wochen früher als eigentlich geplant. Möglicherweise gibt es auch Bewegung in den Schulen: Der Unterricht könnte gerade für die unteren Jahrgänge bis Stufe 6 öfter stattfinden als nur einmal in der Woche. Sicher scheint, dass künftig auch die reguläre Betreuung im Hort erfolgt.

Bewegung zeichnet sich bei Familienfeiern ab, die könnten größer ausfallen als bisher vorgesehen, heißt es aus dem Umfeld der Landesregierung. Möglicherweise sind Freiluft-Großveranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern schon Mitte Juni oder früher möglich - bisher gilt der 30. Juni als frühester Termin. Geschlossen bleiben vorerst Bars und Kneipen. NDR.de überträgt das Statement der Landesregierung ab 12.30 hier im Livestream.

