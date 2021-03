Corona: Lockerungen in Altenheimen in MV zum 1. April Stand: 29.03.2021 16:03 Uhr Zum 1. April werden die Corona-Vorkehrungen in Alten- und Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern gelockert. Jeder Bewohner soll über Ostern von zwei Personen pro Tag besucht werden können.

Angesichts der vielen Schutzimpfungen in Alten- und Pflegeheimen sind in Mecklenburg-Vorpommern Lockerungen der dortigen Corona-Auflagen möglich. Die überarbeitete Verordnung tritt nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag (1. April) in Kraft. Somit sollen über Ostern wieder mehr Besuche möglich werden. Bis zu zwei Personen können dann pro Tag und Besucher in die Einrichtungen kommen. Diese können wechseln, sollten sich aber anmelden. Für die Besuche sollen sowohl die Gebäude als auch die Freiflächen der Einrichtung genutzt werden.

Nach Ostern keine Personenzahl-Beschränkung mehr bei Besuchen

Außerdem sollen die Bewohner wieder gemeinsam essen und mehr Gruppenangebote in Anspruch nehmen können. Nach Ostern sollen täglich mindestens vier Stunden lang Besuche erlaubt sein, eine Personenbegrenzung ist dann nicht mehr vorgesehen, wie ein Sprecher des Sozialministeriums am Montag in Schwerin sagte. Die Lockerungen sind jedoch an Voraussetzungen geknüpft. Dazu zählt laut Ministerium etwa, dass die Zweitimpfungen gegen das Coronavirus in der jeweiligen Einrichtung mehr als 14 Tage zurückliegen und kein Infektionsgeschehen besteht. Nach aktuellen Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) gibt es in den Altenpflegeheimen in MV derzeit 26 aktive Infektionsgeschehen. Insgesamt 226 Bewohner sowie 124 Mitarbeiter sind demnach positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Wieder mehr soziale Kontakte ermöglichen"

Die verpflichtenden Tests für Besucher und Mitarbeiter sollen strikt beibehalten werden. "Bewohnerinnen und Bewohnern von Senioren- und Pflegeeinrichtungen sind seit Pandemiebeginn Belastungen ausgesetzt, die erheblich über die der anderen Bürgerinnen und Bürger hinausgehen", sagte Drese. "Wir wollen ihnen nun, nachdem in allen Pflegeheimen die Impfungen stattgefunden haben, wieder mehr soziale Kontakte ermöglichen." In Mecklenburg-Vorpommern wurde laut Ministerium in allen Alten- und Pflegeheimen eine Erstimpfung angeboten, in 99 Prozent ebenfalls die notwendige zweite Impfung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.03.2021 | 17:00 Uhr