Corona: Lkw dürfen in MV weiterhin sonntags fahren

Wegen der Corona-Krise dürfen in Mecklenburg-Vorpommern Lkw an Sonntagen weiterhin die Autobahnen nutzen. Die Ausnahmeregelung zum Sonntagsfahrverbot wurde bis Ende August verlängert. Damit soll die Versorgung der Menschen in der Corona-Pandemie weiterhin gewährleistet werden. Das Verbot war hierzulande im März ausgesetzt worden.

Auch andere Bundesländer verlängern Ausnahmeregelung

Mit Mecklenburg-Vorpommern haben unter anderem auch die Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen die Ausnahmeregelung verlängert. Im Nachbarland Brandenburg galt die Regelung nur bis zum vergangenen Wochenende.

Sonnabendregelung wegen Corona ebenfalls ausgesetzt

Neben Mecklenburg-Vorpommern verzichten auch sechs weitere Bundesländer auf die Sonnabendregelung in den Sommerferien. Um die Straßen in der Hauptreisezeit zu entlasten, dürfen Lkw sonnabends normalerweise auch nicht auf den Autobahnen fahren. Dieses Verbot ist wegen der Corona-Krise ebenfalls bis Ende August ausgesetzt.

