Corona: Kreis Vorpommern-Greifswald berät über Urteil Stand: 01.02.2021 08:11 Uhr Wie geht es weiter mit den Corona-Beschränkungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald? Gespräche zwischen dem Kreis und der Landesregierung sollen darüber Klarheit bringen.

Nachdem einige Corona-Regeln im Landkreis Vorpommern-Greifswald für die Kläger gerichtlich gekippt wurden, ist unklar, wie künftig mit den verschärften Maßnahmen umgegangen werden soll. Kreisverwaltung und Landesregierung wollen darüber beraten. Dabei geht es hauptsächlich um Fragen der Zuständigkeiten - also, wer darf wann was auf welcher gesetzlichen Grundlage anordnen oder verfügen.

Laut Gericht Verordnung auf Landesebene nötig

Das Verwaltungsgericht Greifswald hatte mit seiner Entscheidung vom Freitag die Rechtmäßigkeit der nächtlichen Ausgangssperre und des 15-Kilometer-Bewegungsradius in Frage gestellt. Derartige Einschränkungen der Grundrechte können nach Auffassung der Richter nicht durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises beschlossen werden. Vielmehr bräuchte es eine Rechtsverordnung auf Landesebene. Deswegen hat das Verwaltungsgericht Greifswald die Corona-Einschränkungen für zwei Kläger aufgehoben.

Kreis kann noch Widerspruch einlegen

Allerdings können die Beteiligten dieser Verfahrens noch Widerspruch einlegen, also auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dann müsste sich das Oberverwaltungsgericht Greifswald mit dem Fall befassen. Auch in weiteren Verfahren zu Corona-Regelungen muss das Verwaltungsgericht Greifswald noch entscheiden. Das könnte noch in dieser Woche passieren.

