Stand: 15.03.2021 10:39 Uhr Corona: Krankenhäuser in MV melden leichte Entspannung

Die Belastung der Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit Corona-Patienten ist leicht zurückgegangen. Von den Universitätskliniken in Greifswald und Rostock hieß es, die Lage habe sich etwas entspannt. Beide Kliniken verzeichnen weniger alte Patienten, gleichzeitig steige aber die Zahl jüngerer Covid-19-Patienten. Auch die Helios-Kliniken in Schwerin und das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg melden insgesamt eine entspanntere Lage. Von der Unimedizin Rostock hieß es allerdings, steigende Infektionszahlen würden sich in der Regel erst zwei Wochen später auf die Zahl stationärer Behandlungen auswirken. | 15.03.2021 10:39