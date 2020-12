Stand: 04.12.2020 10:21 Uhr Corona: Kosmetiksalons bleiben vorerst geschlossen

Kosmetiksalons, Massagepraxen und Sonnenstudios bleiben in Mecklenburg-Vorpommern wegen der unverändert hohen Infektionsrate weiterhin geschlossen. Das teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag nach Beratungen im "Zukunftsbündnis MV" mit. Die Landesregierung hatte in der Vorwoche die Lockerungen für den Fall in Aussicht gestellt, dass die Zahl der Neuinfektionen im Nordosten rückläufig ist und die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - deutlich unter dem Schwellenwert 50 liegt.

Inzidenzwert derzeit bei 47,1

Am Donnerstag war der Wert auf 47,1 gestiegen. Der rote Bereich und damit die Ausweisung des Landes insgesamt als Risikogebiet beginnt bei 50,1. Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens sind seit Wochen auch Restaurants und Hotels sowie Fitnessstudios geschlossen.

