Corona: Keine Neuinfektionen am Gymnasium Ludwigslust

Am Goethe-Gymnasium in Ludwigslust haben sich keine weiteren Lehrer und Schüler mit Covid-19 infiziert. Das geht aus den jüngsten Testergebnissen hervor, wie der Landkreis Ludwigslust-Parchim am Dienstagnachmittag mitteilte. Dennoch bleibt die Schule bis einschließlich Freitag geschlossen. Das Gymnasium war am vergangenen Freitag geschlossen worden, weil zunächst ein Lehrer und später zwei weitere positiv auf Corona getestet worden sind.

Weitere Testergebnisse am Freitag

Daraufhin mussten sich am Montag 205 Schüler und weitere 55 Lehrer einem Test unterziehen. Nun steht fest: Bei keinem war der Abstrich positiv. Bei den Schülern steht jedoch ein zweiter Test noch aus, der wird am Donnerstag durchgeführt. Die Ergebnisse dazu sollen am Freitag vorliegen.

Wieder-Öffnung in kommender Woche noch unklar

Ob die Schule in der kommenden Woche wieder öffnet, hängt von den Testergebnissen ab. Seit Montag haben sich weitere vier Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Die neuen Fälle stehen aber nicht im Zusammenhang mit dem Goethe-Gymnasium. In ganz Mecklenburg-Vorpommern hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag acht Neuinfektionen gemeldet.

