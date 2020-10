Corona-Infektionen im Edeka-Fleischwerk Valluhn Stand: 13.10.2020 18:21 Uhr Im Fleischwerk der Handelskette Edeka in Valluhn sind mehrere Mitarbeiter und Angehörige positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auswirkungen auf die aktuelle Produktion gibt es aber nicht.

Im Edeka-Fleischwerk in Valluhn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind insgesamt elf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere acht neue Fälle wurden bei Kontaktpersonen aus dem Umfeld der Mitarbeiter registriert. Darüber informierte der Landkreis am Mittwochnachmittag. Wie ein Edeka-Sprecher gegenüber dem NDR erklärte, gebe es keinerlei Auswirkungen auf die aktuelle Produktion im Fleischwerk. Sie laufe weiter. Auch die Versorgung der Kaufleute sei gesichert.

Regelmäßige Tests im Werk

Bereits am Wochenende hatte das Fleischwerk drei Fälle bei vom Werk selbst getesteten Mitarbeitern gemeldet. Laut Edeka werden in Valluhn routinemäßig sämtliche Urlaubsrückkehrer auf Corona getestet. Darüber hinaus gebe es regelmäßige, stichprobenartige Tests unter der gesamten Belegschaft. Insgesamt führt Edeka nach eigenen Angaben durchschnittlich 200 Tests pro Woche durch. Sämtliche betroffenen Mitarbeiter sowie deren Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt.

22 neue Fälle im gesamten Landkreis

Im gesamten Landkreis sind am Dienstag 22 neue Infektionsfälle gemeldet worden. Der Inzidenzwert (Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) stieg auf 16,9. Landesweit wurden am Dienstag 56 Neu-Infektionen gemeldet - das waren mehr als jemals zuvor. Damit sprang die sogenannte Corona-Ampel für das ganze Land auf gelb.

Fünf weitere Fälle bei Trauerfeier in Parchim

Nach Angaben des Kreissprechers gibt es eine zweite Häufung von Neu-Infektionen. Demnach gehen fünf Fälle auf eine Trauerfeier in Parchim zurück. Das Cluster solle nun eingegrenzt und alle Fälle nachverfolgt werden, so der Sprecher. Dazu kam noch ein Einzelfall einer Neuinfektion.

