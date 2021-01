Corona-Infektionen: Uniklinik Rostock sagt OPs ab Stand: 27.01.2021 11:11 Uhr Die Uniklinik Rostock verschiebt weniger dringliche Operationen um Kapazitäten für Notfälle zu sichern. Anlass sind Corona-Infektionen auf mehreren Stationen.

An der Universitätsmedizin Rostock sind auf mehreren Stationen Covid-19-Ausbrüche gemeldet worden. Wie der Ärztliche Vorstand der Unimedizin, Christian Schmidt, am Mittwoch sagte, sind insgesamt 25 Patienten und 14 Mitarbeiter betroffen. In der Unimedizin werden zunehmend mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, die ursprünglich wegen anderer Erkrankungen in die Klinik gekommen sind.

Keine hochansteckenden Virusvarianten

Die betroffenen Patienten seien auf zwei spezialisierte Stationen verlegt und die Mitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind laut Schmidt keine Fälle mit den hochansteckenden mutierten Corona-Varianten dabei. Als Konsequenz würden alle Eingriffe bei Patienten, für die das medizinisch vertretbar ist, verschoben, erklärte der ärztliche Vorstand. In Ambulanzen und Tageskliniken werde ebenfalls die Patientenzahl auf ein vertretbares Minimum reduziert. Insgesamt sollen so die Versorgung von Notfallpatienten und unaufschiebbare Behandlungen gesichert werden.

