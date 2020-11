Corona-Impfzentren sollen Mitte Dezember startklar sein Stand: 29.11.2020 08:03 Uhr Nach Aussagen von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sind die Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern zum 15. Dezember betriebsbereit. Die Landkreise sollen nach Möglichkeit die Bundeswehr einbinden, so Glawe.

Die Corona-Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern sollen bis zum 15. Dezember betriebsbereit sein. Das erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Samstagabend nach den Beratungen des "MV-Gipfels". Sobald ein Impfstoff verfügbar ist, müsse das Land gut vorbereitet sein, sagte Glawe. Dort, wo es möglich sei, sollten die Kreise die Bundeswehr einbinden, um eine entsprechende Grundstruktur zum Impfen vorzuhalten.

Weitere Informationen Hotels und Pensionen in MV dürfen über die Feiertage öffnen Kosmetiksalons können bei sinkenden Corona-Zahlen vom 5. Dezember an wieder öffnen. Restaurants bleiben vorerst geschlossen. mehr

Verhandlungen über Einsatz von Impfärzten

Neben den Universitätskliniken Rostock und Greifswald werden die Impfzentren demnach an zehn weiteren Standorten im Nordosten eingerichtet. Unter anderem sollen in Pasewalk, Wismar, Neubrandenburg und Güstrow solche Zentren Impfungen gegen das Coronavirus durchführen. Derzeit verhandle das Land mit der Kassenärztlichen Vereinigung über die Bereitstellung von Impfärzten.

Erst medizinisches Personal, dann über 80-Jährige

Sobald ein Impfstoff vorhanden sei, werde als erstes das medizinische Personal geimpft, danach ältere Menschen ab 80 Jahren. Gerade in Pflegeheimen und im ländlichen Bereich sollen dann mobile Impfteams eingesetzt werden. Ludwigslust-Parchims Landrat Stefan Sternberg (SPD) kündigte zudem eine Aufklärungskampagne der Kreise an. Dabei sollten offene Fragen der Bürger zum Impfstoff beantwortet werden, um so die Impfbereitschaft zu erhöhen.

Weitere Informationen Corona-Ticker: 219 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt Das sind etwa 70 mehr als vor einer Woche. Für ganz Deutschland meldet das RKI gut 14.600 neue Fälle. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.11.2020 | 08:00 Uhr