Stand: 01.03.2021 16:30 Uhr Corona: Impftermine mit Astrazeneca nicht genutzt

Die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca bleibt in Mecklenburg-Vorpommern weiter hinter dem Angebot zurück. Im Landkreis Nordwestmecklenburg waren am Montag von 150 möglichen Impfterminen nur 26 gebucht, wie ein Sprecher des Kreises mitteilte. In Schwerin wurden von 70 Terminen nur 40 genutzt. Im Landkreis Rostock waren von 150 möglichen Impfterminen für Dienstag erst 50 vergeben. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen mit Astrazeneca bislang nur Berufstätige der Prioritätsgruppe eins geimpft werden. | 01.03.2021 16:26