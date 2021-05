Stand: 11.05.2021 14:07 Uhr Corona-Impftermine für Prioritätsgruppe 3 in MV ab sofort online buchbar

Die Terminvergabe über die Hotline und das Internet ist jetzt für alle Corona-Impfwilligen der Priorität drei möglich. Neben 60-jährigen und chronisch Kranken sind das auch alle, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten - zum Beispiel in der Ernährungswirtschaft, in der Wasser- und Energieversorgung, in der Abfallwirtschaft, im Transport- und Verkehrswesen sowie im Lebensmitteleinzelhandel. Termine können auch direkt bei niedergelassenen Ärzten vereinbart werden, die in die Impfkampagne eingebunden sind, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). | 11.05.2021 14:05