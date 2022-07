Stand: 16.07.2022 14:46 Uhr Corona-Impfschäden: Bislang 107 Anträge auf Entschädigung in MV

Wegen vermuteter Corona-Impfschäden sind in Mecklenburg-Vorpommern bislang 107 Anträge auf Entschädigung gestellt worden. Ein Antrag sei bewilligt worden, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums. Weitere 17 wurden demnach abgelehnt. Sechs hätten sich erledigt, weil entweder der Antrag zurückgenommen oder der Fall an ein anderes Bundesland abgegeben wurde, weil die Impfung dort stattgefunden hatte. Die übrigen Anträge würden noch bearbeitet, hieß es. Seit Beginn der Corona-Impfungen Anfang 2021 sind allein in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 3,4 Millionen Spritzen gegeben worden. | 16.07.2022 14:45

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.07.2022 | 14:00 Uhr