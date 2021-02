Corona: Impfbereitschaft bei medizinischem Personal steigt Stand: 20.02.2021 09:12 Uhr Immer mehr Fachkräfte in der Medizin in MV lassen sich gegen das Coronavirus impfen. Auf Intensivstationen liegt die Impf-Quote bei den Mitarbeitern teilweise bei rund 90 Prozent, so eine dpa-Umfrage.

Die Impfbereitschaft ist auf Intensivstationen im Land zum einen deshalb besonders hoch, weil Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal dort besonders intensiv mit Coronapatienten in Kontakt kommen und deswegen vor einer Ansteckung geschützt werden wollen. Zum anderen sehen sie tagtäglich, wie schwer eine Infektion mit dem Sars-Cov-2-Virus verlaufen kann, wenn das Immunsystem diesen Erreger nicht bekämpfen kann.

Tropenmediziner: Impfbereitschaft steigt

Die Bereitschaft für eine Impfung ist nicht bei allen Mitarbeitenden da, aber sie steigt. Am Uniklinikum Greifswald ist derzeit nur etwas mehr als die Hälfte geimpft, am Helios Klinikum in Stralsund liegt die Quote bei rund 75 Prozent. Der Tropenmediziner Emil Reisinger von der Unimedizin Rostock sagt, die Bereitschaft für eine Immunisierung steigt, wenn die Erstimpfung gut vertragen wurde. Aktuell haben etwa 600 Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte in Rostock mindestens eine von zwei Spritzen erhalten, weitere 300 stünden auf der Warteliste.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 20.02.2021 | 09:00 Uhr