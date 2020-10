Corona: Hunderte Intensivbetten in MV kurzfristig verfügbar Stand: 24.10.2020 13:34 Uhr Immer mehr Menschen in Deutschland stecken sich mit dem Coronavirus an. Das verändert zwar die Situation in den Krankenhäusern, an den Kliniken in MV ist die Lage aber vorerst weiter entspannt.

In den westlichen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns sieht die Situation am besten aus - dort muss kein Covid-19-Patient intensivmedizinisch behandelt werden. In den beiden vorpommernschen Kreisen und in der Stadt Rostock muss auf der Intensivstation jeweils ein Mensch beatmet werden, im Kreis Mecklenburgische Seeplatte sind es zwei. Insgesamt stehen im Nordosten 750 Intensivbetten zur Verfügung, allerdings ist ein großer Teil davon mit Patentien belegt, die wegen anderer Erkrankungen behandelt werden. Es können aber zusätzliche Betten für Intensivpatienten bereitgestellt werden - mehr als 300 innerhalb einer Woche. Sollte die Zahl der schweren Covid-19-Fälle zunehmen, könnten bundesweit sogar rund 12.700 Betten organisiert werden.

Kliniken in MV erhalten neue Corona-Schnelltests

Bisher arbeiten Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Standard-Coronatest, bei dem das Erbgut des Virus in der Probe nachgewiesen wird und damit eben die Infektion. Dieser Tage werden aber auch die Antigen-Test an die Kliniken ausgegeben, das hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bestätigt. Bei diesen Schnelltests hat man innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis. Auch hier wird ein Rachenabstrich genommen - wenn sich der Teststreifen nach einer Viertelstunde verfärbt, weist das die Infektion nach.

Wen erfasst die Statistik? In der täglichen Corona-Statistik des LAGuS sind nur Menschen erfasst, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Erstwohnsitz haben. Das LAGuS gibt darüber hinaus regelmäßig Berichte über Infektionen bei Gästen heraus. Das sind all jene Menschen, bei denen eine Infektion in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt wurde, die aber keinen Erstwohnsitz im Land haben.

Schnelltests: Hilfreich, aber weniger genau

Für Krankenschwestern, Ärzte und Pfleger sind diese Tests besonders dann hilfreich, wenn etwa jemand infiziert ist, ohne Symptome zu zeigen. Das Klinikpersonal kann nach dem Schnelltest sofort reagieren und den Infizierten abschotten, bevor er unwissentlich weitere Menschen ansteckt. Allerdings ist der Schnelltest andererseits nicht so genau wie der etablierte PCR-Test - Patienten können durchaus infiziert sein, obwohl der Streifen das nicht anzeigt - zum Beispiel, wenn die Viruslast im Körper nicht sehr hoch ist.

