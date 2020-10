Corona: Gymnasium in Güstrow vorerst geschlossen Stand: 21.10.2020 17:41 Uhr Wegen neuer Corona-Fälle ist das John-Brinckmann-Gymnasium in Güstrow bis auf weiteres geschlossen worden. 760 Schüler und Lehrer müssen zum Test.

Ein Lehrer und drei Schüler seien am Mittwoch positiv auf Corona getestet worden, teilte ein Sprecher des Landkreises Rostock mit. Bereits am Dienstag war bei einer Lehrerin eine Corona-Infektion festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises ordnete für alle Schüler und Lehrer einen Coronatest an. Die Tests werden am Donnerstag im Haupthaus des Gymnasiums sowie am KMG Klinikum Güstrow gestaffelt nach Bezugsgruppen durchgeführt. Laut Schulleitung hat das Gymnasium knapp 700 Schüler und etwa 60 Lehrer und Mitarbeiter.

Schärfere Regeln in Lankreis Ludwigslust-Parchim

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat unterdessen neue Einschränkungen angekündigt, die ab Freitag gelten sollen. Die Anzahl der Gäste bei Familienfeiern werde auf maximal 25 Personen in Gaststätten und maximal 15 Personen in privaten Räumen begrenzt, so Landrat Stefan Sternberg (SPD). Außerdem wird eine ergänzende Mund-Nasen-Schutzpflicht überall dort eingeführt, wo Menschen dichter oder aber für längere Zeit zusammenkommen – zum Beispiel in Einkaufszentren und auf Märkten. Der Landkreis hatte in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich jeweils 29,6 neue Coronafälle pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen und nähert sich damit dem 35-Grenzwert, ab dem sowieso strengere Corona-Regeln vorgesehen sind. So lange will Sternberg jedoch nicht warten.

