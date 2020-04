Stand: 29.04.2020 16:08 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Grenze zu Polen bleibt bis 13. Mai geschlossen

Die Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze sind bis zum 13. Mai verlängert worden. Das geht aus einem Schreiben aus Warschau hervor, das dem Schweriner Innenministerium vorliegt. Nach bisherigem Stand sollten die Grenzen nur bis zum 3. Mai geschlossen bleiben.

Keine Lockerungen für Pendler in Sicht

Zudem sind weiterhin keine Lockerungen für die rund 3.500 Pendler in Sicht, die täglich zwischen Mecklenburg-Vorpommern und dem Nachbarland Polen unterwegs sind. Wenn sie in Polen einreisen, müssen sie wegen der Corona-Pandemie nach wie vor für zwei Wochen in Quarantäne. Am vergangenen Freitag hatten Hunderte dagegen am Grenzübergang Linken demonstriert.

Allerdings gibt es in polnischen Regierungskreisen nach NDR Informationen Überlegungen, bei Personen mit einem negativen Coronavirus-Testergebnis von der Quarantäne-Pflicht abzusehen. Eine ähnliche Regelung gilt bei der Einreise nach Tschechien.

Polen verschärfte Einreisebestimmungen Mitte März

Die Grenzschließung ist Teil der Maßnahmen der polnischen Regierung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Bereits seit Mitte März ist die Einreise nach Polen für Menschen aus Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen nur an bewachten Grenzübergängen möglich. Die Polizei führt dort Kontrollen durch.

