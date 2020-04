Stand: 23.04.2020 15:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Glawe kündigt Staatshilfen für MV-Werften an

Die Lage auf den MV-Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund ist offenbar ernster als bisher bekannt. Das Unternehmen, das zum Genting-Konzern aus Hongkong gehört, setzt auf Staatshilfen von rund 600 Millionen Euro, um die aktuellen Zahlungsschwierigkeiten zu beheben. Diese Summe nannte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses des Landtags.

Ergebnisse in vier Wochen

Zur Zeit liefen Gespräche zwischen dem Land, dem Bund, der KfW-Bank und dem Unternehmen. Die MV-Werften könnten Teil eines Sonderprogrammes des Bundes werden, so der Minister. Offen ist, ob es einen Kredit, eine Bürgschaft oder andere Hilfen gibt. Glawe sagte, es werde auch über einen Eigenanteil des Unternehmens gesprochen. In vier Wochen könnten Ergebnisse vorliegen. Der Minister erklärte, es gehe um die Sicherung der Werften und um eine "Fortführungsprognose" für das Unternehmen.

Genting zeigt sich zuversichtlich

Glawe kündigte außerdem einen 50 Millionen Euro Hilfsfond für die Werften-Zulieferer an, die auf offenen Rechnung sitzenbleiben, weil Genting nach eigenen Aussagen nicht zahlen kann. Das Unternehmen reagierte zuversichtlich. Die Bereitschaft des Bundes und das Engagements des Landes seien starke Signale für eine Unterstützung der maritimen Wirtschaft in "diesen schwierigen Zeiten".

Kurzarbeit bei Werftbeschäftigten

Die rund 3.000 Werftbeschäftigten sind in Kurzarbeit - sehr wahrscheinlich noch über den bisher als Endtermin genannten 4. Mai hinaus. Die Arbeit an den drei großen Kreuzfahrtschiffen ruht. Die IG-Metall erklärte, das Unternehmen brauche genügend Zeit und Geld, um auf den Einbruch auf dem Kreuzfahrtmarkt reagieren zu können. Der Schiffbau sei der industrielle Kern des Landes, der in einem gemeinsamen Kraftakt gesichert werden müsse, so der Chef der IG-Metall Küste, Daniel Friedrich.

