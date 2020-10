Corona-Gipfel in Berlin: Schwesig will Ampelsystem erweitern Stand: 14.10.2020 06:16 Uhr Ministerpräsidentin Schwesig will angesichts zunehmender Corona-Infektionen an der Linie des Landes festhalten. Beim Gipfeltreffen in Berlin will sie ein erweitertes Ampelsystem vorschlagen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will in der Corona-Pandemie an der bisherigen Linie des Landes festhalten. "Wir brauchen eine klare, stringente Linie. Die kann in einer Zeit, wo die Zahlen immer mehr in Deutschland steigen, nicht Lockerung sein", sagte Schwesig. Heute treffen sich die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin, um das weitere Vorgehen zu beraten. Die Zahl der Neuinfektionen steigt sowohl bundesweit als auch im Nordosten seit rund zwei Wochen. Zuletzt mit einem neuen Höchststand bei den Neuinfektionen mit 56 binnen eines Tages. Schwesig sieht diese Lage mit Sorge, es sei ein kritischer Punkt erreicht.

Schwesig will Ampelsystem erweitern

Zur Eindämmung will Mecklenburg-Vorpommerns Landeschefin bei dem Treffen in Berlin ein erweitertes Ampelsystem vorschlagen, um frühzeitig auf lokale Entwicklungen reagieren zu können. Es könnten schon bei 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche Gegenmaßnahmen eingeleitet werden und nicht erst bei 50 wie bisher. Die Landesregierung sei offen für bundeseinheitliche Regelungen - vor allem für Risikogebiete. Es müsse dringend geklärt werden, wie sich Menschen dann verhalten sollten und was bei Reisen in oder aus diesen Gebieten gelte.

Kritik von Opposition und Touristikern

Deutliche Kritik kam am Dienstag von einem Zusammenschluss mehrerer Tourismusverbände im Nordosten. Sie fordern in einem offenen Brief das Beherbergungsverbot aufzuheben. Der Chef des Dehoga im Land, Lars Schwarz, beklagt einen Wettbewerbsnachteil. Die Linken-Opposition im Landtag will die sofortige Abschaffung der Quarantäne für Reisende aus Risikogebieten. Und die AfD-Fraktion hat sich gegen alle Corona-Maßnahmen ausgesprochen.

