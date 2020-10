Corona-Gipfel dauert nach Verzögerung wegen Corona-Fall an Stand: 20.10.2020 18:45 Uhr Die Beratungen der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern mit Kommunen und Verbänden zur neuen Corona-Verordnung dauern an. Der Corona-Gipfel musste am Dienstagnachmittag überraschend unterbrochen werden.

Grund war ein Corona-Fall in der Staatskanzlei. Ein Mitarbeiter ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Mit ihm stand auch eine hochrangige Beamtin aus dem engen Umfeld von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Kontakt.

VIDEO: Corona-Fall in Staatskanzlei - Schwesig setzt auf Vorsicht (2 Min)

Weitere Beratung am Telefon

Der Gipfel mit den Kommunen und Spitzenverbänden in Schwerin, der über schärfere Maßnahmen beraten sollte, wurde daraufhin telefonisch fortgesetzt. Regierungschefin Schwesig hatte sich sofort nach Hause begeben. Sie setzte ihre Arbeit dort fort, so ein Regierungssprecher. Nach seinen Angaben stand Schwesig zu drei Personen in Kontakt, die mit der infizierten Person Verbindungen hatten. Welche Folgen der Corona-Fall in der Leitungsebene der Staatskanzlei hat, ist derzeit noch offen. Insgesamt müssen sich nach Angaben des Sprechers weitere sechs Mitarbeiter Tests unterziehen. Wann Ergebnisse bekannt gegeben werden, ist unklar. Die Runde wollte vor allem den Umgang mit Corona-Risikogebieten beraten. Im Gespräch sind Alkoholverbote, Sperrstunden für Gaststätten und Kontaktbeschränkungen.

Vorerst kein Corona-Test von Urlaubern

Die zweite Überraschung kam am Nachmittag aus Greifswald: Das Oberverwaltungsgericht hat die Regelung für Urlauber aus Risikogebieten kassiert, sie müssen vorerst keinen negativen Corona-Test bei ihrer Einreise vorweisen. Die Landesregierung hatte zwar schon am vergangenen Sonnabend erklärt, das Land werde künftig auf die zweiwöchige Quarantänepflicht für Beherbergungsgäste aus diesen Regionen verzichten. Sie müssten künftig dann nur noch den negativen Corona-Test mitbringen. Auf eine Klage von zwei Hoteliers haben die Richter aber auch diese Einschränkung gekippt. Es sei nicht zu verstehen, warum Urlauber aus Risikogebieten diesen Test mitbringen müssten, Berufspendler, Schüler, Studenten und andere Personen, für die die Landesregierung Ausnahmen festgelegt habe, aber nicht. Jedenfalls habe die Regierung in ihrer Verordnung dafür "keinen sachlichen Grund" geliefert. Damit sind die Beschränkungen für Urlauber vorerst komplett vom Tisch. Es ist fraglich, ob die Landesregierung es dabei belässt oder ob sie versucht nachzubessern und die Einschränkung begründet.

