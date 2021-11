Corona-Gipfel: Bund und Länder einigen sich auf schärfere Regeln Stand: 18.11.2021 18:40 Uhr Der Bundestag hat ein neues Corona-Regelwerk auf den Weg gebracht, danach haben der Bund und die Länder weitere Details beraten.

Bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken sollen nach dem Willen von Bund und Ländern einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten vereinbarten dafür am Donnerstag drei Stufen mit jeweils weitergehenden Beschränkungen, wie Merkel im Anschluss sagte. Orientierungsgröße soll dem Beschluss zufolge die für das jeweilige Bundesland ausgewiesene Hospitalisierungsrate sein. Dafür erfasst das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum.

Ab Schwellenwert 3 gilt 2G für Gaststätten

Konkret sollen die Länder bei Überschreiten eines Hospitalisierungs-Schwellenwertes von 3 flächendeckende Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G) etwa zu Veranstaltungen und der Gastronomie einführen - sofern nicht schon geschehen. Bei Überschreiten eines Werts von 6 sollen die Länder darüber hinausgehend in bestimmten Einrichtungen auch für Geimpfte und Genesene zusätzlich Testnachweise oder andere Maßnahmen vorschreiben (2G plus).

Kontaktbeschränkungen möglich

Spätestens bei Überschreiten des Hospitalisierungs-Schwellenwerts von 9 sollen die Länder dann von weitergehenden Beschränkungen Gebrauch machen. Dies zielt auf eine vom Bundestag beschlossene Klausel: Nach einem entsprechenden Landtagsbeschluss sollen die Länder auch härtere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen verhängen können. Die Lage sei sehr ernst, sagte Merkel.

Vorher hatte der Bundestag die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes und damit der Corona-Regeln beschlossen. Mit der Mehrheit der Ampel-Parteien billigte der Bundestag die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz und im öffentlichen Personenverkehr. Mit der Neufassung des Gesetzes endet am 25. November auch die epidemische Notlage. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Er tagt am Freitag.

