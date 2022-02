Corona-Gipfel: MV unterstützt Lockerungspläne des Bundes Stand: 16.02.2022 06:27 Uhr Vor dem Bund-Länder-Gipfel hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung für die Pläne des Bundes ausgesprochen. Demnach sollen die Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 20. März weitgehend wegfallen.

Die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute mit Bundeskanzler Scholz über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Trotz hoher Inzidenzen sei die Auslastung der Intensivstationen gering, so Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD). Das mache Lockerungen möglich. Dahlemann, der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) beim Bund-Länder-Gipfel vertreten wird, will die Interessen des Landes besonders in den Bereichen Gastronomie und Tourismus hervorheben.

2G-Plus-Regel für Hotel- und Gastronomie soll entfallen

Vor allem die Wirtschaft hatte zuletzt auf Lockerungen gehofft - mit den heutigen Bund-Länder-Gesprächen könnten die ersehnten Öffnungsschritte nun kommen. So soll ab dem 4. März die 2G-Plus-Regel für Hotel- und Gastronomie fallen - allerdings ist hier noch nicht klar, ob daraus dann 2G oder 3G wird. Außerdem sollen private Treffen für Geimpfte und Genesene wieder in größerer Runde möglich sein - mit bis zu 20 Personen.

Greifswalder Wissenschaftler für vorsichtige Lockerungen

Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali findet Öffnungsschritte sinnvoll - es dürften aber nicht alle Maßnahmen an einem Tag fallen, warnte er bei NDR MV Live. Auch der Chef der Krankenhausgesellschaft Borchmann stützt die Lockerungspläne. Eine Regeländerung steht schon vor dem Bund-Länder-Gipfel fest: Ab dem 7. März wird die Maskenpflicht im Unterricht für alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern abgeschafft.

