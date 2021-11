Corona-Gipfel: Landesregierung setzt auf 2G+ Stand: 18.11.2021 06:37 Uhr Mit Blick auf den Kampf gegen das Coronavirus ist heute ein wichtiger Tag: Die Ampel-Parteien wollen ihr neues Regelwerk auf den Weg bringen, außerdem stehen Bund-Länder-Beratungen an.

Der Bundestag berät heute über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Es sieht unter anderem vor, dass am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln das 3G-Modell gilt. Zudem planen SPD, Grüne und FDP eine verschärfte Testpflicht in Pflegeheimen und bis zu fünf Jahre Haft für Menschen, die beispielsweise Impfnachweise fälschen. Außerdem kommt die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) will nach Angaben der Staatskanzlei auch über neue Corona-Regeln sprechen.

Fragen und Antworten: Die aktuellen Corona-Regeln in MV

Landesregierung für 2G+ in sensiblen Bereichen

Nach Angaben eines Sprechers soll darüber diskutiert werden, ob in bestimmten sensiblen Bereichen die erweiterte 2G-Regel gelten sollte. Das würde die Ansteckungsgefahr da verringern, wo Abstands- und Hygieneregeln schwer einzuhalten sind - etwa in Diskotheken, Clubs und bei größeren Veranstaltungen. Das Plus bei 2G+ steht für Schnelltest, dem sich Geimpfte und Genesene unterziehen müssen. Ungeimpfte haben keinen Zutritt.

Corona-News-Ticker: Bund und Länder beraten über einheitliche Linie

Länder setzen auf Kostenübernahme durch den Bund

Ein weiteres Thema sind Impfungen. Um Drittimpfungen für alle zu ermöglichen, muss die Infrastruktur im Land wieder hochgefahren werden. Die Länder würden erwarten, dass sich der Bund auch weiter an den Kosten beteiligt, heißt es aus der Staatskanzlei. Mecklenburg-Vorpommern werde auch darum bitten, Unterstützung von der Bundeswehr zu bekommen.

Bürgertelefone zum Coronavirus

