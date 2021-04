Stand: 15.04.2021 16:01 Uhr Corona: Fünf Reha-Kliniken in MV bleiben Ersatz-Krankenhäuser

Fünf Reha-Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern bleiben wegen der angespannten Corona-Lage bis mindestens Ende Mai Ersatz-Krankenhäuser. "Dort können Patienten, die bereits abklingende Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen, versorgt werden", sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Es handelt sich um die Klinik Malchower See, das Tessinum in Tessin, die Median Klinik Bad Sülze, die Medigreif Parkklinik Greifswald und die Bethesda Klinik Neubrandenburg. | 15.04.2021 16:00