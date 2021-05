Corona-Fälle in Arztpraxis: Testergebnisse erwartet Stand: 03.05.2021 06:36 Uhr Nach der möglichen Massen-Infektion mit dem Coronavirus in einer Schweriner Arztpraxis werden die ersten Testergebnisse erwartet. Mehr als die Hälfte der Betroffenen wurde schon getestet.

In Schwerin werden heute die ersten Corona-Test-Ergebnisse von mehr als 200 Patienten einer chirurgischen Praxis erwartet. Sie haben dort möglicherweise direkten Kontakt mit infizierten Mitarbeitern gehabt.

Stadt schaltet Polizei ein

Die Unterlagen der Praxis, wer sich infiziert haben könnten, sind inzwischen beim Gesundheitsamt. Es handelt sich um 237 Patienten und eventuell auch um deren Begleitpersonen. 175 kommen direkt aus Schwerin. Laut Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) beschäftigt das Corona-Infektionsgeschehen um diese chirurgische Arztpraxis nun auch die Polizei. Die Stadt sei in Kontakt mit der Kripo. Ob die Staatsanwaltschaft aktiv wird, werde heute entschieden, so der Oberbürgermeister.

150 Patienten schon getestet

Alle Patienten, die vom 21. bis zum 28. April länger als zehn Minuten in der Praxis waren, müssen für zwei Wochen in Quarantäne. Sie müssen sich außerdem in den Helios-Kliniken in Schwerin testen lassen. Laut Stadt haben das am Wochenende bereits 150 der 237 Patienten getan. Die Ergebnisse sollen heute gegen Mittag vorliegen.

Praxisbetrieb trotz Infektionen in der Belegschaft

In der Praxis im Ärztehaus in der Weststadt sollen Patienten behandelt worden sein, obwohl Mitarbeiter der Praxis sowie der Arzt selbst bereits Symptome einer Covid19-Erkrankung aufgewiesen haben sollen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das Mundschutz-Tragen innerhalb der Praxis vernachlässigt wurde.

