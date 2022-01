Stand: 26.01.2022 13:46 Uhr Corona-Fälle: Europapokalspiel des SSC Palmberg Schwerin abgesagt

Das für heute Abend angesetzte Hinspiel des SSC Palmberg Schwerin im Volleyball-CEV-Europapokal ist kurzfristig abgesagt worden. Bei den Schwerinerinnen gibt es mehrere Corona-Fälle. Die Mannschaft war schon beim Viertelfinalgegner in Stuttgart, als bei routinemäßigen Kontrollen mehrere Corona-Tests positiv ausfielen, wie es vom Verein am Mittag hieß. Wieviele Spielerinnen betroffen sind, blieb offen. Wie es hieß, wurden die betroffenen Personen umgehend isoliert. Die Mannschaft befinde sich inzwischen in getrennten Fahrgemeinschaften auf dem Rückweg nach Schwerin. Das Viertelfinale im europäischen CEV-Pokal gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Stuttgart wird voraussichtlich am 9. Februar nachgeholt. Das eigentliche Rückspiel in Schwerin soll wie geplant am 3. Februar stattfinden. Die Corona-Ausfälle haben auch Auswirkungen auf die Bundesliga-Spiele gegen Vilsbiburg und Neuwied, die neu terminiert werden müssen. | 26.01.2022 13:47

