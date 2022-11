Corona: Experte Kaderali hält an Maskenpflicht im ÖPNV fest Stand: 19.11.2022 10:20 Uhr Nach Ansicht des Bioinformatikers Lars Kaderali käme ein Wegfall der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen derzeit verfrüht.

Der Greifswalder Corona-Experte Lars Kaderali warnt davor, die Maskenpflicht in Öffentlichen Verkehrsmitteln aufzuheben. Auch den Vorstoß einiger Bundesländer, dass Corona-Infizierte nicht mehr in die häusliche Isolation müssen, hält er für zu früh.

Entscheidungen erst im Frühjahr

Kaderali sagte, die Aufhebung der Maskenpflicht würde den Anstieg der Zahl an Corona-Infizierten in der bevorstehenden Winterwelle nur beschleunigen. Der Bioinformatiker der Universität Greifswald hält die Rücknahme von Corona-Maßnahmen und damit die Rückkehr zur Normalität aufgrund eines höheren Immunitätslevels in der Bevölkerung grundsätzlich für richtig, rät aber dazu, darüber erst im Frühjahr zu entscheiden.

Entspannte Lage

Derzeit sei das Infektionsgeschehen in Krankenhäusern entspannt und überschaubar. Um diese Situation nicht zu gefährden, sollten auch Infizierte weiterhin in Quarantäne. Mehrere Bundesländer hatten entschieden, dass sich Corona-Infizierte nicht mehr isolieren müssen und dies teilweise auch schon umgesetzt. Momentan sei die Situation mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen entspannt, so Kaderali.

Steigende Zahlen mit sinkenden Temperaturen

In den Krankenhäusern sinke nach Angaben des Greifswalder Wissenschaftlers die Zahl der Corona-Patienten deutlich. Zudem zeigen auch Abwassermessungen, die Trends normalerweise früher verdeutlichen als die Teststatistik, keine Trendumkehr. Dennoch rechnet Kaderali damit, dass die Infektionszahlen um den Jahreswechsel herum aufgrund der sinkenden Temperaturen und der neuen Omikron-Sublinie BQ.1.1 wieder steigen.

