Corona: Einschulung in MV unter Hygiene-Vorgaben

Endlich in die Schultüte reingucken und den Schulranzen aufsetzen - knapp 14.000 Mädchen und Jungen im Land sind heute eingeschult worden. Nach wochenlanger Unsicherheit fanden an den meisten Schulen nun doch Einschulungsfeiern statt, wenn auch anders als seit Jahren gewohnt. Unter Beachtung der Hygiene-Vorgaben konnten die Schulen ihre Einschulungsfeiern weiterhin selbst gestalten - und mussten damit kreativ umgehen. Viele Schulen haben ihre ersten Klassen beispielsweise einzeln zur Feier eingeladen - also die 1a zu einer anderen Uhrzeit, als die 1b. Wer vier erste Klassen einschult, hatte dann entsprechend vier Einschulungsfeiern zu organisieren. Manche Schulen haben bereits am Freitagnachmittag begonnen, um das Warten für die Familien zu verkürzen.

Feiern in Aula, Mensa, Sporthalle oder auf dem Schulhof

Im Vorfeld gab es auch Diskussionen darüber, wie viele Verwandte die Erstklässler mitbringen dürfen. Dies konnte sehr unterschiedlich sein und hing davon ab, wie viel Platz und welche Räume die Schulen zur Verfügung haben. Manche nutzten die Aula oder Mensa, viele sind auf Sporthallen oder auf den Schulhof ausgewichen. Kein Kind musste allein zu seiner Einschulung gehen. Die Familien selbst durften eng beieinander sitzen - zwischen ihnen galt aber der Mindestabstand. Die Raumgröße war entscheidend, wie viele Familienmitglieder die Erstklässler zur Einschulung mitbringen durften.

Heute Einschulungsfeier - Montag erster Schultag

Um das neue Schuljahr vorzubereiten haben alle Schulen während der letzten Ferienwoche unter Hochdruck geplant und organisiert. Es mussten feste Schülergruppen gebildet werden - nach den vorgegebenen Jahrgangsstufen. Deren Wege in der Schule müssen festgelegt werden, für versetzte Pausenzeiten, Mittagspausen oder auch Hofaufsichten. Viele Schulleitungen wissen erst jetzt, mit wie vielen Lehrkräften sie an den Start gehen - also wer unterrichten kann und wer aus Gesundheitsgründen zu Hause arbeiten muss.

Klassenleiterinnen helfen beim Schulalltag

Täglich kommen zudem noch aus dem Bildungsministerium neue Hinweise zum Sportunterricht, zum Distanzunterricht oder zu den Lernstandserhebungen hinzu. Diese müssen ebenso bei den Planungen berücksichtigt werden. Viele Schulen beginnen das Schuljahr deshalb mit Projektwochen und versuchen den Schulalltag flexibel zu gestalten, bis sich alles eingespielt hat. Fixpunkt sind bei vielen die Klassenleiterinnen, diese sollen überwiegend in ihren Klassen unterrichten, damit die Mädchen und Jungen wieder gut in den Schulalltag zurückfinden.

