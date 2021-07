Corona: Einreise nach Polen - das müssen Sie wissen

Ausgenommen von der Quarantänepflicht ist, wer ein negatives Corona-Testergebnis (PCR- oder Antigentest, vornehmlich in polnischer oder englischer Sprache) vorweisen kann, das bei Einreise nicht älter als 48 Stunden ist.

Vollständig mit einem in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff geimpfte Personen (14 Tage nach der Zweitimpfung) sind ebenfalls von der Quarantänepflicht ausgenommen.

Kinder bis 12 Jahre sind von der Quarantänepflicht ausgenommen, wenn sie in Begleitung negativ getesteter oder vollständig geimpfter, erwachsener Personen reisen.

Reisende, die mit dem Flugzeug einreisen, müssen grundsätzlich negativ getestet oder vollständig geimpft sein. Ausnahmen gelten auf dem Luftweg nicht.

Reisende aus dem Schengenraum, die in Polen unter Quarantäne gestellt wurden, können die Quarantäne mit einem negativen Testergebnis nach frühestens 48 Stunden verkürzen. Personen, die von außerhalb des Schengenraumes einreisen, können sich erst nach sieben Tagen aus der Quarantänepflicht freitesten. Ausnahmen gelten für Kinder unter 12 Jahren, die in Begleitung vollständig geimpfter Erwachsener reisen.