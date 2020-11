Corona: Eingeschränkter Zugverkehr nach Polen Stand: 07.11.2020 13:38 Uhr In Polen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gestiegen. Deshalb schränken die Behörden den Bahnverkehr aus Deutschland ein. Betroffen sind auch Verbindungen nach Mecklenburg-Vorpommern.

Von Sonntag an wird der Zugverkehr zwischen Deutschland und Polen eingeschränkt. Nach Angaben der Deutschen Bahn haben das polnische Behörden aufgrund der Covid-19 Pandemie angeordnet. Betroffen sind auch die Regionalbahnen der Linie 4. Zwischen Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Stettin fallen zahlreiche Zügen aus. Zwischen Löcknitz und Grambow (Landkreis Nordwestmecklenburg) fährt ein Großraumtaxi als Ersatz.

Viele Geschäfte und Einrichtungen sind geschlossen

Bereits seit Sonnabend gelten in Polen weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Geschäfte in Einkaufszentren mit Ausnahme von Lebensmittelläden und Apotheken bleiben geschlossen. Ebenso wie Kinos, Theater und Museen. Alle Schulen stellen auf Fernunterricht um. Die Auflagen sollen bis zum 29. November gelten.

Fast 28.000 neue Infektionen an einem Tag

In Polen hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Sonnabend erstmals der Marke von 28.000 genähert. Innerhalb von 24 Stunden kamen 27.875 neue Fälle hinzu, die meisten davon (4.290) in Schlesien, wie das polnische Gesundheitsministerium mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 349 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus. Der bisherige Rekordwert war mit 27.143 Fällen erst am Donnerstag erreicht worden. Seit dem Beginn der Pandemie gab es in Polen 7.636 offizielle Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Das Land hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat Polen als Risikogebiet eingestuft.

