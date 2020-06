Stand: 08.06.2020 05:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Drese lockert Kita-Regelungen in MV

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat bisher geltende Einschränkungen für Kitas im Land weiter gelockert. Damit können die Kinder einer Kitagruppe von heute an auch von mehreren Bezugspersonen betreut werden. Bisher mussten die Kita- und Hortgruppen in jeder Hinsicht konstant bleiben. Dieselben Kinder sollten in gleich bleibenden Räumen von festen Bezugspersonen betreut werden.

Andere Erzieher können nun bei Bedarf einspringen

Diese Vorgabe hatte bei vielen Kita-Trägern zu Problemen in der Personalplanung geführt. Viele Einrichtungen arbeiten sonst mit sogenannten Springern. Diese Erzieherinnen wechseln besonders in den Rand- und Pausenzeiten zwischen den Gruppen. Die Hygienehinweise seien nun so überarbeitet worden, dass eine Gruppe von mehreren Bezugspersonen betreut werden kann, so Drese. Falls Mitarbeiter durch Urlaub oder Krankheit fehlten, könnten andere Erzieherinnen einspringen.

Beratungen über weitere Lockerungen am Dienstag

Die Kitas und Horte im Land arbeiten seit zwei Wochen im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb und betreuen zudem noch Notfallgruppen. Drese zufolge besuchen mehr als 70 Prozent aller Krippen- und Kindergartenkinder wieder ihre Kita. Die Landesregierung will am Dienstag auf einer Klausurtagung über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in verschiedenen Bereichen beraten.

