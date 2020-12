Corona: Distanzunterricht in Schwerin und Ludwigslust-Parchim Stand: 09.12.2020 19:35 Uhr Die Landeshauptstadt Schwerin wird wegen steigender Corona-Infektionszahlen die Schutzmaßnahmen verstärken. So muss die Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend getragen werden. Auch an Schulen wird der Unterricht umgestellt. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim reagiert ebenfalls auf steigende Zahlen.

Wegen der anhaltend hohen Zahl der Neuinfektionen muss ab Donnerstag in der Schweriner Innenstadt eine Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend getragen werden. Die Landeshauptstadt hat am Mittwochabend eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht. Die Maskenpflicht gilt bis zum 4. Januar zwischen 6 und 22 Uhr. Ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt und Personen mit psychischen und medizinischen Beeinträchtigungen oder einer Behinderung. Außerdem ist der Alkoholausschank im gesamten Stadtgebiet untersagt. Auf den Straßen, Plätzen und Flächen der Innenstadt, auf denen die Maskenpflicht gilt, darf auch kein Alkohol konsumiert werden.

Distanzunterricht ab Klasse 7

Außerdem gilt in Schwerin bereits ab 14. Dezember für alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse der Distanzunterricht. Mit dieser Maßnahme reagiert auch der Landkreis Ludwigslust-Parchim auf steigende Zahlen. Hier wird vom kommenden Montag an in der Woche vor den Weihnachtsferien per Internet unterrichtet. Schüler der Klassen 1 bis 6 können hingegen weiterhin regulär zur Schule gehen. In diesen Jahrgangsstufen müssen die Lehrer den Angaben zufolge auch im Unterricht eine Maske tragen.

