Stand: 17.11.2020 05:51 Uhr Corona-Demos: Insgesamt 1.100 Menschen bei Protesten in MV

Etwa 1.100 Menschen haben am Montagabend in Mecklenburg-Vorpommern gegen die nach ihrer Ansicht zu strengen Regelungen im Umgang mit der Corona-Pandemie protestiert. Der Polizei zufolge gab es Proteste in Rostock, Schwerin, Stralsund, Neubrandenburg und Waren an der Müritz. Mit jeweils 290, 250 und 240 Menschen wurden die meisten Teilnehmer in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg gezählt. Nach Angaben der Polizei gab es keine nennenswerten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz oder andere Auflagen. In Neubrandenburg wies das Ordnungsamt auf die einzuhaltenden Abstände von 1,50 Meter und die dringende Maskenempfehlung hin. Die meisten Teilnehmer nutzten allerdings keinen Mund-Nasen-Schutz. | 17.11.2020 05:51